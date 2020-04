MedinCell - S'adapter et agir face à la crise du Covid-19

S'adapter et agir face à la crise du Covid-19



Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 23 avril 2020 - 7h30



o Poursuite de la progression du portefeuille de produits

o La 3ème voie pour lutter contre le Covid-19 : la prévention

o Solide visibilité financière

o Vidéoconférence ce jour à 13h en français : https://invest.medincell.com/fr/conference



Progression du portefeuille de produits



Le portefeuille de produits injectables à action prolongée basé sur la technologie BEPO® poursuit à date sa progression malgré la crise et les contraintes opérationnelles actuelles. Néanmoins, MedinCell et ses partenaires surveillent minutieusement la situation liée au Covid-19 pour adapter si nécessaire les plans de développement de manière à réduire de potentiels retards dans les opérations en cours.