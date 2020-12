MedinCell - Résultats financiers du S1 2020-2021: dépenses opérationnelles et développement du portefeuille conformes aux attentes

Principales évolutions du portefeuille de produits sur le semestre :



o Programme mdc-IRM (schizophrénie)

o Étude pivot d'efficacité de phase 3 : fin du recrutement en mai et fin de l'étude en novembre (post-clôture)

o Analyse des résultats prévue pour le premier trimestre 2021

o Validation des procédures de fabrication et de transport des polymères à l'échelle industrielle



o Programme mdc-CWM (douleur post-opératoire) :

o Fin de l'étude de phase 2 en avril

o Rencontre entre AIC, MedinCell et la FDA en août 2020 pour discuter des résultats de la phase 2 et des prochaines étapes du développement clinique et réglementaire

o Démarrage prévu d'études cliniques à grande échelle au premier semestre 2021



Pour voir la suite, accédez au CP