Medincell-Résultat opérationnel semestriel en amélioration malgré l'impact du dollar
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 18:24

Medincell MEDCL.PA a fait état mardi d'un perte opérationnelle au premier semestre en amélioration de 13% sur un an, le groupe déplorant toutefois la faiblesse du dollar par rapport à l’euro.

Pour le semestre clos le 30 septembre, le résultat opérationnel est ressorti à -6,6 millions d'euros, contre -7,6 millions d'euros un an plus tôt.

"Si la faiblesse du dollar américain par rapport à l’euro persiste, la rentabilité opérationnelle pourrait intervenir plus tard que sur l’exercice 2026-2027", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Sur la période, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 11,6 millions d'euros, après 8,6 millions d'euros l'année dernière.

Medincell a par ailleurs indiqué que Teva a déposé mardi une demande d’autorisation de mise sur le marché pour Olanzapine LAI auprès de la FDA américaine.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

