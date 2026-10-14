Medincell renforce sa structure financière, Jefferies apprécie

La société (-1,35%, à 26,22 euros) a obtenu un financement non dilutif complémentaire de 13,8 millions d'euros auprès de plusieurs grandes banques commerciales européennes et de Bpifrance. Avec cette opération, le montant total des financements non dilutifs sécurisés depuis juillet 2026 s'élève à 41,8 millions d'euros.

Medincell a précisé que ce nouveau prêt a été conclu aux conditions de marché et ne comporte aucun instrument donnant accès au capital, ce qui évite toute dilution pour les actionnaires existants.

Au 31 mars 2026, la société biopharmaceutique disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 84,8 millions d'euros.

Par ailleurs, Medincell rappelle avoir remboursé 23,2 millions d'euros à la Banque européenne d'investissement (BEI) en juillet 2026, dont 20 millions d'euros de principal, soit la moitié du prêt initial, ainsi que les intérêts capitalisés.

Pour Jefferies, cette annonce est accueillie de manière positive car elle renforce davantage la liquidité et la flexibilité financière, soutenant la transition de la société vers un profil de flux de trésorerie tiré par les redevances et les paiements d'étapes.

Les analystes soulignent également que la direction a précédemment mis en avant son intérêt pour compléter la technologie BEPO avec des technologies issues de partenariats externes, ce qui pourrait élargir la gamme de principes actifs traitables par la plateforme et soutenir la croissance à plus long terme.

La technologie BEPO a été développée par Medincell et permet la délivrance prolongée de médicaments.

Jefferies a confirmé son avis à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 38 euros.