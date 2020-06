MedinCell renégocie avec succès les conditions de tirage de la dernière tranche du prêt de la BEI et sécurise 5 M€ de financement non-dilutif supplémentaire

Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 10 juin 2020 o 17h45 (CEST)





o Disponibilité immédiate de la dernière tranche de 5 M€ du prêt total de 20 M€ de la Banque européenne d'investissement (BEI)

o Renforcement de la visibilité financière, au-delà de 2021 dans la plupart des scénarios





« La renégociation des conditions de prêt de la BEI vient en complément des autres mesures prises pour renforcer notre visibilité financière dans le contexte de la crise du Covid-19 », explique Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell. « En tenant compte de ces 5 M€ immédiatement disponibles et du PGE de 10,9 M€, ainsi que des liquidités détaillées à l'occasion de la publication de nos résultats consolidés, il y a quelques jours, nous disposons de plus de 30 M€ de ressources financières mobilisables. Ce montant peut être mis en perspective avec la consommation de trésorerie liée à l'activité qui s'est élevée à 12,5 M€ lors du dernier exercice clos au 31 mars 2020, conformément à nos prévisions. En anticipant une évolution de 10 à 15% de nos dépenses pour l'exercice actuel, sans compter notre projet Covid-19, notre visibilité financière reste confortable et permet de nous projeter au delà de 2021. »