Medincell rejoint l'indice MSCI World Small Cap
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 18:21
Cette entrée reflète la solidité du modèle économique de Medincell, son potentiel de croissance et son engagement en matière d'innovation et de responsabilité sociale.
Elle devrait renforcer la visibilité du groupe auprès des investisseurs institutionnels et des fonds répliquant les indices MSCI.
Valeurs associées
|29,4800 EUR
|Euronext Paris
|-6,71%
A lire aussi
-
Le club de football de Lille a annoncé lundi saisir la justice après des "propos haineux et insultes racistes" de certains de ses supporteurs lors de ses rencontres à Belgrade et à Strasbourg la semaine dernière. "Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les ... Lire la suite
-
Les avocats de Nicolas Sarkozy et ses enfants se rendent au domicile de l'ancien président français après sa remise en liberté à l'issue d'une incarcération de 20 jours après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. IMAGES ... Lire la suite
-
La voiture de Nicolas Sarkozy sort de la prison parisienne de la Santé peu avant 15H00, suivie d'un véhicule de la police, après la remise en liberté décidée par la cour d'appel de Paris de l'ancien président, après 20 jours en détention dans le cadre de sa condamnation ... Lire la suite
-
Le responsable du programme Model Y de Tesla annonce son départ en même temps que le responsable du Cybertruck
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le directeur du programme du modèle Y le plus vendu de Tesla TSLA.O , Emmanuel Lamacchia, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer