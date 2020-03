MedinCell reçoit une subvention de 6,4 millions de dollars de Unitaid pour lutter contre le paludisme



L'entreprise française est engagée dans la lutte contre les grands fléaux de la santé



Euronext: MEDCL o Montpellier - France o 25 mars 2020 - 5:45 pm CET





o Le paludisme reste l'une des principales menaces sanitaires dans le monde avec plus de 200 millions de personnes infectées chaque année

o MedinCell a signé un accord de subvention à hauteur de 6,4 millions de dollars sur trois ans avec l'agence de santé internationale Unitaid, qui s'est engagée à accélérer l'impact des technologies à longue durée d'action dans les pays à revenu faible et intermédiaire

o Cette subvention va financer la formulation et les activités précliniques d'un injectable actif 3 mois d'ivermectine - un médicament utilisé dans le traitement de nombreux types d'infections parasitaires - pour neutraliser le vecteur de transmission du paludisme

o Conformément à l'engagement des deux partenaires d'assurer un accès équitable aux produits de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et pour avoir un impact significatif sur les populations les plus vulnérables, MedinCell accordera une licence non exclusive à Medicines Patent Pool, pour distribuer le produit via le secteur public dans les pays à revenu faible et intermédiaire