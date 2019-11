MedinCell publiera son rapport financier du premier semestre 2019-2020 le 3 décembre 2019

MedinCell tiendra une audioconférence à l'attention de l'ensemble de ses actionnaires et de la communauté financière le mardi 3 décembre afin de présenter les résultats du premier semestre 2019-2020 clos au 30 septembre 2019 :o 18h30 CET - Présentation et questions-réponses en françaiso 19h30 CET - Présentation et questions-réponses en anglaiso Lien de connexion : invest.medincell.com/conferenceUne connexion internet sera nécessaire pour accéder à la conférence et poser des questions.Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site internet de MedinCell, dans la rubrique Investisseurs (invest.medincell.com), ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).Pour recevoir l'information financière de MedinCell, faites-en la demande par email à medincell@newcap.eu