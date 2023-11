MedinCell publiera le 19 décembre 2023 ses résultats semestriels (avril - septembre 2023)



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 20 novembre 2023, 18h00 CET



En raison d’impératifs organisationnels, la publication des résultats semestriels pour la période close au 30 septembre 2023, initialement prévue le 6 décembre, est décalée au 19 décembre 2023.



A propos de MedinCell



MedinCell est une entreprise biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale. Ils combinent des principes actifs déjà connus et utilisés avec notre technologie propriétaire BEPO® qui contrôle la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable.