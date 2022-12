MedinCell publie ses résultats financiers du premier semestre 2022-2023 (avril - septembre 2022)

Euronext : MEDCL • Montpellier - France



• Produits de l’activité : 7,7 M€ (+89% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent)

• Dépenses opérationnelles : 19,4 M€ (+27% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent)

• Consommation de trésorerie liée à l’activité : 10 M€

• Cash disponible : 11,7 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie + 2,5 M€ d’actifs financiers courants non risqués



Post-clôture : encaissements attendus de plus de 29 M€ d’ici la fin du premier semestre 2023 et révision du plan d’investissement



