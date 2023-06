MedinCell publie ses résultats financiers annuels consolidés

Les faits marquants de l’exercice 2022-23



• Lancement de UZEDY™, premier produit commercialisé basé sur la technologie BEPO® en mai 2023 (post-clôture)

• Succès de la stratégie de financement : prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) en novembre 2022 et levée de fonds réalisée en mai 2023 (post-clôture)

• Démarrage des essais cliniques de Phase 3 pour des produits dans la schizophrénie et dans la douleur post-opératoire basés sur BEPO, et progression du reste du portefeuille avec le démarrage prévu en 2024 des essais cliniques pour trois nouveaux programmes



Pour recevoir toute l'information financière de MedinCell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.