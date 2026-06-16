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Medincell publie ses résultats financiers annuels consolidés 2025-2026
information fournie par Boursorama CP 16/06/2026 à 17:45

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Exercice marqué par une solide exécution opérationnelle :
• Poursuite de la montée en puissance de UZEDY® soutenant la croissance des royalties
• Entrée d’Olanzapine LAI en examen réglementaire pour un lancement aux États-Unis attendu au dernier trimestre 2026
• Progression du premier programme d’AbbVie vers l’entrée en développement clinique
• Expansion du portefeuille des projets R&D internes et en partenariat
• Renforcement continu de la plateforme technologique

Principaux éléments financiers

Revenu total : 24,3 M€, dont 9,3 M€ de royalties UZEDY®, confirmant l’évolution du modèle de revenu
Résultat opérationnel : -20,8 M€, reflétant une hausse anticipée des charges d’exploitation à 45,0 M€ (+17 % sur un an), destinée à soutenir le développement du portefeuille et la création de valeur à long terme
Trésorerie : 84,8 M€ , renforcée par une levée de fonds de 48,2 M€ réalisée en mars 2026 auprès d’investisseurs américains et européens de premier plan dans le secteur de la santé

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