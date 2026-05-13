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Medincell profite du soutien de Jefferies
information fournie par AOF 13/05/2026 à 10:06

(Zonebourse.com) - Medincell est particulièrement recherché à la Bourse de Paris ( 3,84%, à 28,64 euros) et pourrait enchaîner une troisième séance consécutive de forte hausse, après avoir déjà repris 5,19% depuis lundi.

Dans une note, Jefferies a confirmé son conseil à l'achat sur le titre de la société de licensing biopharmaceutique, tout en maintenant son objectif de cours à 43 euros, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de 59%.

Les analystes de la banque d'investissement américaine ont assisté à un webinaire organisé par la société, lors duquel elle a détaillé les progrès de ses plateformes d'injectables à action prolongée et sa stratégie de création de valeur à long terme.

La nouvelle technologie BEPO Star a été présentée comme une avancée majeure, améliorant l'injectabilité et le contrôle de la libération par rapport à BEPO, tout en ouvrant des opportunités dans les peptides et les GLP-1. Pour rappel, la technologie brevetée BEPO permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois.

Pour les GLP-1, médicaments pour la perte de poids notamment, Jefferies note que la direction de Medincell y voit un point d'inflexion majeur. Face aux taux d'abandon élevés des schémas hebdomadaires actuels, la société positionne ses formulations trimestrielles comme une solution structurellement supérieure.

Les analystes de la banque d'investissement américaine rappelle que les partenariats sont le principal moteur de monétisation pour la société. Medincell cible à la fois les "Big Pharma" et les biotechs innovantes. Alors que l'industrie fait face au plus grand "mur de brevets" de l'histoire (300 milliards de dollars de revenus à risque d'ici 2030) selon Jefferies, la demande pour des solutions de médicament injectable à action prolongée pourrait croître.

Dans sa note, Jefferies indique également que Medincell vise désormais des contrats plus tardifs dans le développement pour sécuriser des redevances plus élevées.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 10:06:00.

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