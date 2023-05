MedinCell - Première approbation de la FDA et lancement commercial aux États-Unis, une nouvelle ère pour MedinCell

MedinCell tiendra une visioconférence pour ses actionnaires et la communauté financière le mardi 2 mai 2023



18h30 en français, connexion : www.medincell.com/fr/investisseurs/#events_

19h30 en anglais, connexion : www.medincell.com/en/investors/#events_



MedinCell et son partenaire Teva ont annoncé l’approbation par la FDA de mdc-IRM, le premier produit basé sur la technologie BEPO® de MedinCell



Ce nouveau traitement pour la schizophrénie sera disponible dans les prochaines semaines aux États-Unis sous le nom UZEDY™



MedinCell recevra des royalties sur toutes les ventes et jusqu’à 105 millions de dollars sous forme de milestones commerciaux



Deux autres produits issus de la plateforme technologique BEPO® de MedinCell sont actuellement en Phase 3 et plusieurs autres sont en développement