Medincell, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 27 novembre 2025

(AOF) - Medincell (-2,40%, à 28,42 euros)

Medincell est victime de quelques prises de bénéfices après avoir enchaîné deux hausses consécutives pour un gain cumulé de 3,56%. Lundi soir, la société de licensing biopharmaceutique avait annoncé avoir obtenu une subvention de 3 millions de dollars pour son programme mdc-STM contre le paludisme.

=/ Points clés /=

- Spécialiste des médicaments injectables à action prolongée, luttant contre la schizophrénie et les douleurs postopératoires, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 9 M€ découlant de versements financiers de clients ou partenaires et réparti entre Teva (60 %), la fondation Gates (18 %), Unitaid (7 %) ;

- Ambition : développement rapide du portefeuille de produits en capitalisant sur la technologie propriétaire BEPO® combinée avec des principes actifs et de nouvelles molécules, développées intégralement en partenariat dès le début du processus de R&D ;

- Capital ouvert, la famille fondatrice Nguyen détenant 9,57 % des actions, Franck Sturtz derrière les salariés et consultants (21,05 %), Philippe Guy présidant le conseil de 12 administrateurs, Christophe Douat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires sur 5 piliers :

- le développement en interne d’où une maîtrise du choix des médicaments candidats, un contrôle accrû sur les produits et la limitation des risques

- la plateforme SteadyTeq, au cœur des formulations UZEDY et TEV-74 créées avec TEVA

- le développements en partenariats dans un but d’optimisation financière : avec TEVA depuis 2013, avec le canadien AIC, Unitaid, la fondation Gates et, depuis 2024, le laboratoire AbbVie pour le développement de 6 traitements,

- la maîtrise des polymères par le biais d’une société commune avec Corbion,

- l’innovation, soutenue par 21,1 M€ de frais de R&D, avec 3 avancées prometteuses : l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome, la sortie de BEPO® STAR, technologie élargie à un plus grand nombre de médicaments et, enfin un dispositif in vitro accélérant les formulations et la sélection des candidats précliniques ;

- Stratégie environnementale menée par le comité ESG présidé par Philippe Guy visant à la réduction des quantités de principes actifs, de contrôle de leur élimination et d’éco-conception des produits ;

- Evolution du portefeuille :

- schizophrénie : UZEDY® commercialisé aux Etats-Unis, LONGAVO (à base de rispéridone) approuvé aux Etats-Unis, en Corée et au Canaada puis mdcTJK ,

- autres médicaments : mdcCWM en clinique phase 3 (douleur post-opératoire) mdcWWM (contraception) et mdcSTM (paludisme), en phase préclinique ;

- Succès du partenariat avec TEVA : mise sur le marché américain de UZEDY® et des résultats prometteurs pour le TEV-749, avec objectif de ventes de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Bilan renforcé en mars par l’augmentation de capital de 42,9 M€ avec près de 72 M€ de disponibilités.

=/ Défis /=

- Forte sensibilité boursière aux avis de la FDA américaine de recevabilité d’une demande de mise sur le marché, la commercialisation ne pouvant débuter que huit mois après, période nécessaire à l’approbation définitive ;

- Après l’aval, en octobre, de la FDA américaine à l’extension de l’UZEDY aux troubles bi-polaires, attentes d’ici la fin de l’année de son avis sur le TEV-749 ou Olanzapine LAI contre la schizophrénie,

- Fortes attentes à l’égard du partenariat avec AbbVie : accord de co-développement et de licence accompagné d’un financement, déjà versé, de 35 M$ et pouvant déboucher à terme jusqu’à 1,9 Md$ de milestones et de royalties

- Objectif 2025-2026 (exercice clos le 31 mars) : chiffre d’affaires multiplié par 2 ou 3 grâce aux royalties sur les ventes par TEVA de l’UZEDY® aux Etats-Unis (perspectives de 160 M€ en 2025) et réduction de moitié des pertes opérationnelles, autour de 5 M€ ;

- Objectif 2026-27 : rentabilité opérationnelle.

- Absence de dividende.