Medincell participera en juin aux conférences investisseurs Jefferies et Evercore aux États-Unis

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Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd’hui que Christophe Douat, Directeur Général et Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance participeront aux conférences américaines de premier plan suivantes :
Jefferies Annual NY Biotech Conference
• Dates : 2-4 juin 2026
• Lieu : New-York
• Présentation : 9h55 ET / 15h55 CEST, 4 juin 2026
Evercore Summer Symposium
• Dates : 22-24 juin 2026
• Lieu : Newport, Rhode Island
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