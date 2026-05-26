 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medincell participera en juin aux conférences investisseurs Jefferies et Evercore aux États-Unis
information fournie par Boursorama CP 26/05/2026 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd’hui que Christophe Douat, Directeur Général et Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance participeront aux conférences américaines de premier plan suivantes :

Jefferies Annual NY Biotech Conference
• Dates : 2-4 juin 2026
• Lieu : New-York
• Présentation : 9h55 ET / 15h55 CEST, 4 juin 2026

Evercore Summer Symposium
• Dates : 22-24 juin 2026
• Lieu : Newport, Rhode Island

Valeurs associées

MEDINCELL
26,8600 EUR Euronext Paris +0,67%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pic de chaleur à Nantes le 27 mai 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    La France suffoque sous le "dôme de chaleur", 13 départements en vigilance orange
    information fournie par AFP 27.05.2026 13:32 

    "Exceptionnel, historique, inédit": avec 13 départements en alerte orange canicule et des pointes annoncées à 38-39°C, la France croule sous la chaleur en cette fin mai et l'heure est déjà à la vigilance pour les plus fragiles. Sous l'effet d'un "dôme de chaleur" ... Lire la suite

  • Daniela Klette, une ex membre de la Fraction armée rouge (RAF) le 27 mai 2026, à Verden, en Allemagne ( POOL / Sina Schuldt )
    Allemagne: une ex-membre de la RAF condamnée à 13 ans de prison pour des braquages
    information fournie par AFP 27.05.2026 13:29 

    Une ex-membre de la Fraction armée rouge (RAF), arrêtée en février 2024 après 30 ans de cavale, a été condamnée mercredi à 13 ans de prison pour une série de braquages à main armée commis après la dissolution du groupe d'extrême gauche. Daniela Klette, 67 ans, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.05.2026 13:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, GlobalFoundries, Hims & Hers, MGM Resorts International cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Le syndicat de Samsung Electronics organise un rassemblement
    Accord salarial chez Samsung Electronics après un long bras de fer
    information fournie par Reuters 27.05.2026 13:24 

    Les employés syndiqués de Samsung Electronics, géant des ‌semi-conducteurs, ont approuvé mercredi un accord salarial prévoyant le versement de généreuses primes, qui permet d'éviter une grève potentiellement dévastatatrice ​tout en exacerbant les disparités au ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 239,93 +0,82%
Pétrole Brent
97,01 -2,28%
DBT
0,19 +111,11%
SOITEC
157,25 -5,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank