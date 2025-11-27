 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 097,50
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Medincell participera en décembre aux conférences Evercore Healthcare et Piper Sandler Healthcare
information fournie par Boursorama CP 27/11/2025 à 18:00

Christophe Douat, Directeur général, Dr Richard Malamut, Directeur Médical et Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, participeront aux conférences suivantes en décembre :

8ème conférence annuelle Evercore Healthcare (Miami, 2-4 décembre)
•Présentation le mercredi 3 décembre 2025 à 15h35 heure de Paris (9h35 ET)
•Présentation en direct et replay : https://wsw.com/webcast/evercore52/medcl/2521706

37ème conférence annuelle Piper Sandler Healthcare (New-York, 2-4 décembre)
•Présentation le jeudi 4 décembre 2025 à 17h00 heure de Paris (11h00 ET)

Des réunions avec le management peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.

Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

MEDINCELL
28,0600 EUR Euronext Paris -3,64%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank