Medincell participera en décembre aux conférences Evercore Healthcare et Piper Sandler Healthcare

Christophe Douat, Directeur général, Dr Richard Malamut, Directeur Médical et Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, participeront aux conférences suivantes en décembre :
8ème conférence annuelle Evercore Healthcare (Miami, 2-4 décembre)
•Présentation le mercredi 3 décembre 2025 à 15h35 heure de Paris (9h35 ET)
•Présentation en direct et replay : https://wsw.com/webcast/evercore52/medcl/2521706
37ème conférence annuelle Piper Sandler Healthcare (New-York, 2-4 décembre)
•Présentation le jeudi 4 décembre 2025 à 17h00 heure de Paris (11h00 ET)
Des réunions avec le management peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.
Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
