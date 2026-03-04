 Aller au contenu principal
Medincell participera aux conférences investisseurs Leerink et Jefferies à Miami, du 8 au 11 mars 2026
information fournie par Boursorama CP 04/03/2026 à 18:00

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd’hui sa participation à la Leerink Global Healthcare Conference 2026 et au Jefferies Biotech on the Beach Summit, qui se tiendront à Miami, en Floride, du 8 au 11 mars 2026.

Des rendez-vous avec Christophe Douat, Directeur général, et Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, peuvent être programmés via les organisateurs des conférences ou en contactant directement Medincell.

