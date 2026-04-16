Medincell organisera un R&D Day digital le mardi 12 mai 2026 > From Science to Long Term Value Creation

Medincell (Euronext Paris : MEDCL) organisera un R&D Day digital, en anglais, le mardi 12 mai 2026, de 16h00 à 17h30 CEST.





Cette présentation en ligne portera sur les technologies d’injectables à action prolongée de Medincell, l’exécution de la R&D, la stratégie de pipeline, le modèle de partenariats, ainsi que sur la protection et la valorisation des technologies et du savoir‑faire de la Société.





Le webcast en direct de l’événement, ainsi que les supports de présentation, seront accessibles sur le site internet de Medincell : https://www.medincell.com/fr/evenements/





La rediffusion du webcast sera disponible dans les 24 heures suivant la fin de la présentation.







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