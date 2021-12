MedinCell obtient des financements à hauteur de 4 millions d’euros de Bpifrance et dans le cadre du Plan France Relance

3 M€ sous forme de prêt pour le développement d'un médicament longue action à base d'ivermectine visant à protéger pendant plusieurs semaines contre la Covid-19 et ses variants (programme mdc-TTG)

1 M€ d’euros sous forme de subvention, issue de l’Appel à projet Résilience du ministère chargé de l’Industrie, qui s’inscrit dans le cadre du plan France Relance, pour son nouveau laboratoire sur le site de Jacou, France



« Bpifrance est un partenaire historique de notre société, rappelle Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell. Elle a déjà apporté son concours financier à plusieurs de nos projets, comme elle le fait aujourd’hui avec notre programme de recherche Covid-19 qui vise à développer un traitement de protection contre le virus et ses variants.

Bpifrance accompagne également la croissance globale de l’entreprise, en soutenant les investissements nécessaires à l’élargissement et à l’avancement de notre portefeuille qui se traduisent par un renforcement de l’activité sur notre site de Jacou. »



« Nous sommes ravis de renouveler notre confiance à MedinCell et d’accompagner sa croissance au travers d’un prêt de 3 millions d’euros, qui participe au financement de ses travaux de R&D portant sur des technologies à haut potentiel dans le domaine de la Santé, » souligne Bpifrance.