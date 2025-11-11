 Aller au contenu principal
Medincell nomme Dr Grace Kim au poste de Chief Strategy Officer, U.S. Finance
information fournie par AOF 11/11/2025 à 09:45

(AOF) - Medincell annonce l’évolution des fonctions du Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance. "Au cours des deux dernières années, elle a joué un rôle clé et déterminant au sein de l’équipe Medincell, contribuant de manière décisive à la définition initiale de la stratégie de développement du capital américain de l’entreprise et à l’avancement de ses initiatives transfrontalières", précise un communiqué de la société de licensing biopharmaceutique.

Alors que Medincell entre dans une phase de croissance stratégique, le Dr Kim "s'appuiera sur ces bases pour diriger et mettre en œuvre les prochaines étapes de la stratégie de développement du capital américain de la société, créant ainsi de la valeur durable pour les patients, les partenaires et les investisseurs".

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Spécialiste des médicaments injectables à action prolongée, luttant contre la schizophrénie et les douleurs postopératoires, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 9 M€ découlant de versements financiers de clients ou partenaires et réparti entre Teva (60 %), la fondation Gates (18 %), Unitaid (7 %) ;

- Ambition : développement rapide du portefeuille de produits en capitalisant sur la technologie propriétaire BEPO® combinée avec des principes actifs et de nouvelles molécules, développées intégralement en partenariat dès le début du processus de R&D ;

- Capital ouvert, la famille fondatrice Nguyen détenant 9,57 % des actions, Franck Sturtz derrière les salariés et consultants (21,05 %), Philippe Guy présidant le conseil de 12 administrateurs, Christophe Douat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires sur 5 piliers :

- le développement en interne d’où une maîtrise du choix des médicaments candidats, un contrôle accrû sur les produits et la limitation des risques

- la plateforme SteadyTeq, au cœur des formulations UZEDY et TEV-74 créées avec TEVA

- le développements en partenariats dans un but d’optimisation financière : avec TEVA depuis 2013, avec le canadien AIC, Unitaid, la fondation Gates et, depuis 2024, le laboratoire AbbVie pour le développement de 6 traitements,

- la maîtrise des polymères par le biais d’une société commune avec Corbion,

- l’innovation, soutenue par 21,1 M€ de frais de R&D, avec 3 avancées prometteuses : l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome, la sortie de BEPO® STAR, technologie élargie à un plus grand nombre de médicaments et, enfin un dispositif in vitro accélérant les formulations et la sélection des candidats précliniques ;

- Stratégie environnementale menée par le comité ESG présidé par Philippe Guy visant à la réduction des quantités de principes actifs, de contrôle de leur élimination et d’éco-conception des produits ;

- Evolution du portefeuille :

- schizophrénie : UZEDY® commercialisé aux Etats-Unis, LONGAVO (à base de rispéridone) approuvé aux Etats-Unis, en Corée et au Canaada puis mdcTJK ,

- autres médicaments : mdcCWM en clinique phase 3 (douleur post-opératoire) mdcWWM (contraception) et mdcSTM (paludisme), en phase préclinique ;

- Succès du partenariat avec TEVA : mise sur le marché américain de UZEDY® et des résultats prometteurs pour le TEV-749, avec objectif de ventes de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Bilan renforcé en mars par l’augmentation de capital de 42,9 M€ avec près de 72 M€ de disponibilités.

=/ Défis /=

- Forte sensibilité boursière aux avis de la FDA américaine de recevabilité d’une demande de mise sur le marché, la commercialisation ne pouvant débuter que huit mois après, période nécessaire à l’approbation définitive ;

- Après l’aval, en octobre, de la FDA américaine à l’extension de l’UZEDY aux troubles bi-polaires, attentes d’ici la fin de l’année de son avis sur le TEV-749 ou Olanzapine LAI contre la schizophrénie,

- Fortes attentes à l’égard du partenariat avec AbbVie : accord de co-développement et de licence accompagné d’un financement, déjà versé, de 35 M$ et pouvant déboucher à terme jusqu’à 1,9 Md$ de milestones et de royalties

- Objectif 2025-2026 (exercice clos le 31 mars) : chiffre d’affaires multiplié par 2 ou 3 grâce aux royalties sur les ventes par TEVA de l’UZEDY® aux Etats-Unis (perspectives de 160 M€ en 2025) et réduction de moitié des pertes opérationnelles, autour de 5 M€ ;

- Objectif 2026-27 : rentabilité opérationnelle.

- Absence de dividende.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

