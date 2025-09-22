 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 835,30
-0,23%
Medincell, Nexans, Safran, Sanofi... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 22/09/2025 à 09:13

(AOF) - Advicenne

Advicenne a publié des comptes semestriels en amélioration. Sur les six premiers mois de l'année, la société biopharmaceutique a vu sa perte opérationnelle courante passer de 1,995 à 1,907 million d'euros. Parallèlement, son chiffre d'affaires total a progressé de 13 % pour atteindre 2,782 millions d'euros. Les ventes de la société ont été portées par la croissance régulière du produit Sibnayal (+18 %, à 1,27 million d'euros).

Genfit

La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre

Genoway

La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique

HDF

Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre.

Medincell

Medincell a annoncé que de nouvelles données à long terme issues de l'étude pivot de phase 3 confirmaient le profil de sécurité favorable d'Olanzapine LAI. " Aucun cas suspecté ou confirmé de PDSS (syndrome de délire/sédation post-injection) n'a été observé avec l'Olanzapine LAI de Medincell jusqu'à la semaine 56 de l'essai pivot de phase 3 Solaris ", précise la société de licensing biopharmaceutique. Elle ajoute que le profil de sécurité systémique à long terme était conforme à celui d'autres formulations d'olanzapine.

Nexans

La Banque européenne d'investissement (BEI) a octroyé un financement de 250 millions d'euros à Nexans, pour soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029, ainsi que certains investissements industriels. Ces derniers couvrent notamment la création à Lens d'une nouvelle usine d'ici 2026, destinée à accroître de plus de 50 % la production de fil de cuivre et à recycler jusqu'à 80 000 tonnes de cuivre par an. Ce projet avait été annoncé en octobre 2024.

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d’investissement pour une tranche de rachat d’actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d’euros entre le 22 septembre et le 5 décembre. Cette opération sera réalisée conformément à l’autorisation relative au rachat d’actions donnée le 22 mai 2025 par l’Assemblée générale des actionnaires.

Sanofi

Sanofi a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a prolongé de trois mois la date limite d'action de son examen de la demande de nouveau médicament (New Drug Application, NDA) du tolébrutinib. Cet inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton pénètre dans le cerveau pour traiter la sclérose en plaques progressive secondaire non récurrente (SEPSPnr) et ralentir l'accumulation d'invalidité indépendamment de l'activité de rechute chez les patients adultes, explique le groupe pharmaceutique.

Sanofi a annoncé que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif, recommandant l'autorisation du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) chez les adultes et les adolescents. Cette recommandation concerne les personnes âgées de 12 ans et plus présentant une maladie modérée à sévère, ayant une réponse insuffisante aux antihistaminiques H1 (H1AH) et n'ayant jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline E (IgE).

Valeurs associées

GENFIT
3,3800 EUR Euronext Paris -6,47%
GENOWAY
2,9100 EUR Euronext Paris +1,75%
HYDROGENE DE FRANCE
4,7000 EUR Euronext Paris -2,49%
INTRASENSE
0,2980 EUR Euronext Paris +1,02%
MEDINCELL
21,4600 EUR Euronext Paris +1,04%
NEXANS
133,4000 EUR Euronext Paris -0,22%
SAFRAN
294,5000 EUR Euronext Paris +0,99%
SANOFI
80,3500 EUR Euronext Paris -0,14%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 09:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

