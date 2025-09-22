Medincell, Nexans, Safran, Sanofi... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Advicenne

Advicenne a publié des comptes semestriels en amélioration. Sur les six premiers mois de l'année, la société biopharmaceutique a vu sa perte opérationnelle courante passer de 1,995 à 1,907 million d'euros. Parallèlement, son chiffre d'affaires total a progressé de 13 % pour atteindre 2,782 millions d'euros. Les ventes de la société ont été portées par la croissance régulière du produit Sibnayal (+18 %, à 1,27 million d'euros).

Genfit

La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre

Genoway

La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique

HDF

Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre.

Medincell

Medincell a annoncé que de nouvelles données à long terme issues de l'étude pivot de phase 3 confirmaient le profil de sécurité favorable d'Olanzapine LAI. " Aucun cas suspecté ou confirmé de PDSS (syndrome de délire/sédation post-injection) n'a été observé avec l'Olanzapine LAI de Medincell jusqu'à la semaine 56 de l'essai pivot de phase 3 Solaris ", précise la société de licensing biopharmaceutique. Elle ajoute que le profil de sécurité systémique à long terme était conforme à celui d'autres formulations d'olanzapine.

Nexans

La Banque européenne d'investissement (BEI) a octroyé un financement de 250 millions d'euros à Nexans, pour soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029, ainsi que certains investissements industriels. Ces derniers couvrent notamment la création à Lens d'une nouvelle usine d'ici 2026, destinée à accroître de plus de 50 % la production de fil de cuivre et à recycler jusqu'à 80 000 tonnes de cuivre par an. Ce projet avait été annoncé en octobre 2024.

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d’investissement pour une tranche de rachat d’actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d’euros entre le 22 septembre et le 5 décembre. Cette opération sera réalisée conformément à l’autorisation relative au rachat d’actions donnée le 22 mai 2025 par l’Assemblée générale des actionnaires.

Sanofi

Sanofi a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a prolongé de trois mois la date limite d'action de son examen de la demande de nouveau médicament (New Drug Application, NDA) du tolébrutinib. Cet inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton pénètre dans le cerveau pour traiter la sclérose en plaques progressive secondaire non récurrente (SEPSPnr) et ralentir l'accumulation d'invalidité indépendamment de l'activité de rechute chez les patients adultes, explique le groupe pharmaceutique.

Sanofi a annoncé que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif, recommandant l'autorisation du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) chez les adultes et les adolescents. Cette recommandation concerne les personnes âgées de 12 ans et plus présentant une maladie modérée à sévère, ayant une réponse insuffisante aux antihistaminiques H1 (H1AH) et n'ayant jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline E (IgE).