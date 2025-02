Medincell lève 42,9 millions d'euros

(AOF) - Medincell (-2,85% à 13,62 euros) décline après avoir annoncé le succès de son offre globale avec 42,9 millions d’euros levés. Les fonds levés permettront d'intensifier les opportunités de partenariat en étendant la portée de la technologie Bepo à de nouvelles molécules et indications, et en envisageant potentiellement des technologies complémentaires. Cet argent frais consolidera également la structure actionnariale de l'entreprise et renforcera son bilan, "lui offrant une plus grande flexibilité pour créer de la valeur supplémentaire à long terme".

La biotech spécialiste des produits injectables à action prolongée précise que l'opération a bénéficié de la participation d'investisseurs américains et européens spécialisés en santé aux côtés d'investisseurs historiques.

L'offre a été réalisée via un placement privé et une offre au public à destination des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid uniquement en France.

Des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels que Adage Capital Partners, Invus, Polar Capital LP et Wellington Management, ont participé à la levée de fonds aux côtés des principaux actionnaires historiques que sont Mirova, Syquant Capital et Sitam Belgique (Groupe Dassault).

