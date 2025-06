Medincell : les indicateurs financiers s'améliorent fortement

(AOF) - Medincell se distingue en tête de l’indice SBF 120 avec un gain de 8,7 %, 16,36 euros. La société de licensing biopharmaceutique a bouclé l’exercice 2024-2025 avec des résultats en très nette progression. Son chiffre d’affaires a atteint 25,4 millions d’euros, soit une multiplication par 2,8 par rapport à l’année précédente. Le résultat opérationnel courant s’est amélioré en passant -20,94 à -10,762 millions d’euros, tandis que la perte nette s’est sensiblement réduite de 25,038 à 18,438 millions d’euros.

Pour Portzamparc, il s'agit d'un exercice charnière réussi qui marque la première année pleine d'exploitation d'un produit développé par la société. Il s'agit de l'Uzedy, un traitement par injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle pour le traitement de la schizophrénie qui a généré 6,5 millions d'euros de royalties, contre 1,7 million d'euros un an plus tôt. La société de bourse rappelle que Medincell a signé un partenariat stratégique avec Abbvie qui a donné lieu à un paiement initial de 35 millions de dollars en mai 2024, et qui pourrait aller jusqu'à 1,9 milliard de dollars en paiement d'étapes et de commercialisation, ainsi qu'en royalties.

À la clôture de l'exercice, Medincell affiche 71,9 millions d'euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et placements financiers à faible risque.

Commentant ces résultats, Stéphane Postic, directeur financier de Medincell, a déclaré : " Avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,8 et une perte opérationnelle divisée par deux, nous avons franchi une étape décisive vers la rentabilité opérationnelle, attendue pour le prochain exercice fiscal, clos au 31 mars 2027 ".

Pour Christophe Douat, directeur général, "l'année 2024 a marqué le début d'une nouvelle ère pour Medincell, avec une forte progression de notre chiffre d'affaires, portée notamment par les excellentes performances d'Uzedy. En se projetant, nous anticipons une nouvelle accélération de nos revenus avec l'approbation et le lancement attendus en 2026 de notre LAI à base d'olanzapine, qui présente un potentiel de traitement ‘ first-in-class' ".

Avant d'ajouter : " forts de cette dynamique, nous déployons une stratégie de croissance articulée autour de trois piliers : continuer à engager des partenaires de premier plan; concentrer nos efforts sur des injectables à action prolongée best- ou first-in-class qui apportent un réel bénéfice aux patients et une forte valeur pour nos parties prenantes; et maintenir et renforcer notre leadership technologique ".

Cette confiance affichée par la direction est partagée par Portzamparc et TP Icap Midcap. Le premier a confirmé sa recommandation à l'Achat et son objectif de cours à 20,40 euros. Le second a également maintenu son avis à l'Achat, mais a relevé sa cible de 24 à 27 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse de 79,40 % au cours de clôture de mardi.

AOF - EN SAVOIR PLUS