MedinCell lance une augmentation de capital d'un montant minimum de 11 M€



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 15 juin 2020 - 17h35



MedinCell (FR0004065605 - MEDCL), société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'un montant minimum de 11 M€ dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'« Offre »).



Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.