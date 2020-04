MedinCell lance le développement réglementaire du programme mdc-WWM



MedinCell a élaboré, testé et sélectionné avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates la formulation candidate qui peut désormais entrer en développement préclinique



22 avril 2020





o MedinCell a démontré in vivo la faisabilité d'un contraceptif administré en injection sous-cutanée, basée sur sa technologie BEPO®, entièrement biorésorbable et actif pendant six mois (programme mdc-WWM)

o Une subvention de la Fondation Bill & Melinda Fondation Gates de 19 millions de dollars sur quatre ans financera les activités précliniques et les premières études cliniques (cf. communiqué du 28 novembre 2019)

o L'accord avec la Fondation Gates prévoit que MedinCell conserve les droits commerciaux du produit dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où le marché de la contraception pèse plus de 5 milliards de dollars

o C'est le sixième produit basé sur la technologie BEPO® de MedinCell à entrer en développement réglementaire