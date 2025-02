Medincell: la FDA accepte le dossier d'extension d'indication de l'Uzedy

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Depuis son approbation par la FDA il y a près de deux ans, Uzedy s'est révélé être une option thérapeutique importante pour les personnes atteintes de schizophrénie ", a déclaré Eric Hughes, vice-président exécutif de la R&D mondiale et directeur médical de Teva. " L'acceptation du dépôt, ce jour, d'une demande d'extension d'indication pour Uzedy témoigne du potentiel de son profil clinique en tant que traitement à action prolongée du trouble bipolaire de type I, BP-I, un trouble mental complexe. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.