Medincell: la BEI renonce à deux clauses prudentielles de son accord de prêt

La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée salue cette marque de "confiance" de la part de la banque.

(AOF) - Medincell annonce que la BEI (Banque Européenne d'Investissement) a décidé de supprimer deux clauses financières de l'accord de prêt relatif à la facilité de crédit de 40 millions d'euros consentie en novembre 2022, entièrement décaissée depuis juillet 2023. Ces clauses devaient entrer en vigueur le 1er avril 2025, et la banque ne les juge désormais plus nécessaires. La BEI renonce ainsi à son droit de demander potentiellement un remboursement anticipé partiel ou total du prêt en cas de non-respect des clauses financières.

