MedinCell : l’analyse pharmacocinétique de l'étude de phase 1 de mdc-TJK (nom de code Teva : TEV-44749) sera présentée pour la première fois par Teva à SIRS 2023 (11-15 mai 2023, Toronto, Canada)

Une présentation originale décrivant les caractéristiques pharmacocinétiques d'une formulation sous-cutanée expérimentale à action prolongée d'olanzapine (mdc-TJK ou TEV-44749) sera communiquée par le partenaire de MedinCell, Teva Pharmaceuticals, à la réunion de la Schizophrenia Investigational Research Society (SIRS).



Les données présentées sont issues d'une étude clinique de phase 1 portant sur 127 participants évaluant, entre autres, la pharmacocinétique de doses uniques croissantes de mdc-TJK (TEV-44749) chez des volontaires sains et de doses uniques et multiples mensuelles chez des patients atteints de schizophrénie ou de troubles schizo-affectifs. mdc-TJK a atteint la concentration thérapeutique visée dans les 24 heures suivant l’injection et l'a maintenue tout au long de l'intervalle d’administration de 28 jours



Pour recevoir toute l'information financière de MedinCell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.