Medincell - L'Agence européenne des médicaments (EMA) accepte le dossier de demande de mise sur le marché déposée par Teva pour l’Olanzapine LAI

L'Olanzapine LAI pourrait offrir l'efficacité de l'olanzapine en injection sous‑cutanée administrée mensuellement.
Si elle est approuvée, l'Olanzapine LAI pourrait contribuer à répondre à un besoin médical important encore non satisfait dans le traitement de la schizophrénie, en comblant l'absence de formulations viables d'olanzapine à action prolongée.
Teva poursuit le développement de cette option thérapeutique innovante et le renforcement son leadership scientifique dans les pathologies neurologiques complexes, dans le cadre de sa stratégie Pivot to Growth.
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