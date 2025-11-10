Medincell intègre le MSCI World Small Cap Index, indice boursier international de référence

Medincell a été sélectionnée pour être intégrée à l’indice MSCI World Small Cap (Morgan Stanley Capital International), qui regroupe les petites capitalisations les plus liquides et les plus performantes dans 23 marchés développés.



L’intégration à l’indice MSCI World Small Cap reflète la solidité du modèle économique de Medincell, son potentiel de croissance ainsi que son engagement en faveur de l’innovation et de la responsabilité sociale.



Cette inclusion renforcera la visibilité de Medincell auprès des investisseurs institutionnels et des fonds indiciels qui suivent les indices MSCI.



Cette décision prendra effet à compter du 24 novembre 2025 à l'ouverture des marchés.



