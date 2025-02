Medincell fera une présentation à TD Cowen 45th Annual Healthcare Conference, du 3-5 mars à Boston (États-Unis)

Christophe Douat, CEO et Richard Malamut, Directeur Médical, présenteront Medincell le lundi 3 mars 2025 à 9h50 ET (15h50 CET) dans le cadre de TD Cowen 45th Annual Healthcare Conference.



Présentation en direct et replay (disponible pendant 90 jours) :

https://wsw.com/webcast/cowen177/register.aspx?conf=cowen177&page=medcl&url=https://wsw.com/webcast/cowen177/medcl/2158503





Des rendez-vous individuels avec l’équipe de direction peuvent être organisés via les organisateurs de la conférence ou en contactant directement Medincell (grace.kim@medincell.com).



