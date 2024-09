Medincell fera une présentation à la 26ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment (New York, du 9 au 11 septembre 2024)

Christophe Douat, Président du Directoire, et Richard Malamut, Directeur Médical, présenteront le portefeuille de produits commerciaux et en développement dans le cadre de la 26ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment le 9 septembre à 13h00 CEST (7h00 ET) à New York.



Les investisseurs pourront accéder à la présentation, en direct ou en replay, en cliquant sur le lien suivant :

https://journey.ct.events/view/b0271f56-5bda-4791-871d-2684ace1b14c



Des réunions one-to-one avec l'équipe de direction peuvent être organisées en contactant directement Medincell : grace.kim@medincell.com



La participation de Medincell à la 26ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment s’inscrit dans le cadre de la récente initiation de couverture d’H.C. Wainwright & Co. avec une recommandation à l’achat assortie d’un objectif de cours de 24 euros.





Pour recevoir toute l'information financière de MedinCell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.