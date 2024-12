Medincell fait son entrée dans l’indice Euronext SBF 120

Medincell intègre l’indice Euronext SBF 120, qui regroupe les 120 entreprises les plus importantes cotées sur Euronext Paris, notamment celles du CAC 40 et la plupart des acteurs majeurs de l'économie française. Medincell intègre également l’indice CAC Mid 60.



Christophe Douat, Directeur Général de Medincell, déclare : « Six ans seulement après son introduction en bourse, Medincell intègre le SBF 120, gage de solidité et de performance. Nous allons accroitre notre pouvoir d’attraction auprès de nouveaux investisseurs institutionnels français et internationaux et bénéficier d’une couverture renforcée de la part des analystes financiers et des médias boursiers. Cette distinction devrait de facto se traduire par une augmentation du volume de transactions de nos actions. Je remercie les collaborateurs de Medincell, tous actionnaires, ainsi que tous nos actionnaires particuliers et institutionnels pour leur confiance. Cette nouvelle étape est le résultat de leur soutien continu. »





