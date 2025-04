Medincell et iM4TB lancent le développement d'une version injectable à action prolongée du Macozinone, un traitement expérimental prometteur contre la tuberculose

iM4TB, dans le cadre de sa participation à ERA4TB – un programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne – investit dans les premières étapes de développement d’une version injectable à action prolongée du Macozinone, un potentiel nouveau traitement contre la tuberculose



Un injectable à libération prolongée du Macozinone pourrait contribuer à relever plusieurs défis majeurs liés au traitement de la tuberculose : faciliter l’accès, améliorer l’observance des patients même après la disparition des symptômes et réduire le risque de résistance médicamenteuse



La tuberculose est l’une des affections les plus meurtrières de l’histoire, encore responsable de plus 1,2 million de morts chaque année



iM4TB, Innovation Medicines for Tuberculosis, est une fondation suisse à but non lucratif dédiée à accélérer le développement et à faciliter l’accès aux traitements antituberculeux, soutenue par des partenaires de renommée mondiale, tels que la Fondation Gates et engagée dans des collaborations internationales, notamment ERA4TB, aux côtés d’acteurs majeurs tels que GSK, J&J, Evotec, TB Alliance, l’Université Carlos III de Madrid et l’Institut Pasteur





