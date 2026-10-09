Medincell devrait bénéficier de l'approbation de Weltruza par la FDA

"Medincell percevra des royalties entre 5% et 10% sur les ventes nettes mondiales de Weltruza", précise le laboratoire français dans un communiqué. (Crédits: Adobe Stock)

Medincell MEDCL.PA a annoncé vendredi que la filiale américaine du groupe pharmaceutique israélien Teva Pharmaceuticals TEVA.TA avait reçu l'approbation par la FDA américaine pour commercialiser Weltruza (olanzapine), un traitement utilisé dans la prise en charge de la schizophrénie.

"Medincell percevra des royalties entre 5% et 10% sur les ventes nettes mondiales de Weltruza", précise le laboratoire français dans un communiqué.

"Medincell pourra également recevoir jusqu'à 112 millions de dollars (99,96 millions d'euros) de paiements d'étapes de développement et commerciaux", poursuit le groupe.

Teva Pharmaceuticals prévoit de rendre Weltruza disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)