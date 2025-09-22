Medincell - De nouvelles données montrent que la mise sous traitement de patients hospitalisés avec UZEDY® accélère leur sortie et est globalement préférée par les professionnels par rapport à Invega Sustenna®

UZEDY® entraine une réduction de 2,89 jours de la durée d'hospitalisation par rapport à Invega Sustenna® (palmitate de palipéridone).
Ces résultats se traduisent par une économie directe estimée à 3 200 dollars par hospitalisation.
La majorité des professionnels de santé préfèrent UZEDY® à Invega Sustenna® pour la facilité d’utilisation et d’initiation du traitement, ses caractéristiques de dosage et l’injection sous-cutanée.
Ces nouvelles données figurent parmi dix posters consacrés à la schizophrénie présentés par le partenaire de Medincell, Teva, à Psych Congress 2025, qui s'est tenu du 17 au 21 septembre à San Diego, Californie.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer