Medincell - De nouvelles données à long terme issues de l’étude pivot de phase 3 confirment le profil de sécurité favorable d’Olanzapine LAI – Aucun PDSS observé

Aucun cas suspecté ou confirmé de PDSS (syndrome de délire/sédation post-injection) n'a été observé avec l'Olanzapine LAI de Medincell jusqu'à la semaine 56 de l'essai pivot de phase 3 SOLARIS
Le profil de sécurité systémique à long terme était conforme à celui d'autres formulations d'olanzapine
Le dépôt de la demande de mise sur le marché américain de l’olanzapine LAI par Teva est prévu au quatrième trimestre 2025
Ces nouvelles données figurent parmi dix posters consacrés à la schizophrénie présentés par le partenaire de Medincell, Teva, à Psych Congress 2025, qui s'est tenu du 17 au 21 septembre à San Diego, Californie
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer