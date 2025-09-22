 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Medincell - De nouvelles données à long terme issues de l’étude pivot de phase 3 confirment le profil de sécurité favorable d’Olanzapine LAI – Aucun PDSS observé
information fournie par Boursorama CP 22/09/2025 à 07:30

Aucun cas suspecté ou confirmé de PDSS (syndrome de délire/sédation post-injection) n'a été observé avec l'Olanzapine LAI de Medincell jusqu'à la semaine 56 de l'essai pivot de phase 3 SOLARIS

Le profil de sécurité systémique à long terme était conforme à celui d'autres formulations d'olanzapine

Le dépôt de la demande de mise sur le marché américain de l’olanzapine LAI par Teva est prévu au quatrième trimestre 2025

Ces nouvelles données figurent parmi dix posters consacrés à la schizophrénie présentés par le partenaire de Medincell, Teva, à Psych Congress 2025, qui s'est tenu du 17 au 21 septembre à San Diego, Californie

