Medincell conclut un accord stratégique de co-développement et de licence avec AbbVie pour développer une nouvelle génération de traitements injectables à action prolongée

Medincell recevra un paiement initial de 35 millions de dollars et pourrait encaisser jusqu’à 1,9 milliard de dollars sous forme de milestones liés à l’atteinte potentielle d’étapes de développement et de seuils de revenus, ainsi que des royalties sur les ventes réalisées dans le monde.



Medincell et AbbVie codévelopperont jusqu’à six produits injectables à action prolongée innovants et AbbVie sera responsable de leur commercialisation.



Le premier candidat médicament est déjà sélectionné et les activités de formulation sont en cours.



Cette alliance stratégique s’appuiera sur la plateforme technologique et le savoir-faire de Medincell pour le développement de traitements injectables à action prolongée, et sur l’expertise d’AbbVie pour conduire le développement clinique de solutions thérapeutiques innovantes et les commercialiser auprès des patients du monde entier.