MedinCell: collaboration entre Teva et Royalty Pharma

(CercleFinance.com) - MedinCell a salué lundi l'accord de collaboration conclu entre son partenaire Teva et Royalty Pharma, un investisseur américain spécialisé dans l'innovation biopharmaceutique.



Aux termes de l'accord, Teva recevra jusqu'à 125 millions de dollars de financement R&D de la part de Royalty Pharma pour accélérer le développement d'une formulation injectable sous-cutanée à action prolongée d'olanzapine, pour le traitement de la schizophrénie, un dispositif qui utilise la technologie mise au point par l'entreprise française.



Le candidat-médicament mdc-TJK consiste en une injection mensuelle sous-cutanée à action prolongée d'olanzapine - un antipsychotique atypique - actuellement en étude clinique de phase 3 pour le traitement de la schizophrénie.



Les données de l'essai de phase 3 entourant ce produit sont désormais attendues au second semestre 2024, et non plus en 2025.



L'accord de financement entre Teva et Royalty Pharma n'affecte en rien les revenus futurs auxquels MedinCell peut prétendre, précise la société biopharmaceutique, qui rappelle qu'elle pourrait recevoir jusqu'à 117 millions de dollars au cours des prochaines années en paiement d'étape et versements commerciaux pour mdc-TJK, sans comptet les royalties sur toutes les ventes nettes.



Après Uzedy, approuvé par la FDA pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte en avril 2023, mdc-TJK est le deuxième produit développé par Teva utilisant la technologie injectable à action prolongée propriétaire de MedinCell.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action réagissait peu à ces informations lundi, cédant un peu plus de 0,8% en fin de matinée.





