Medincell augmente le montant alloué au contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel

Afin d’accompagner l’augmentation des volumes de titres échangés quotidiennement, Medincell a signé en date du 11 avril 2025 un avenant au Contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel le 10 septembre 2024, conformément aux dispositions du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 (la Décision de l'AMF) et des dispositions qui y sont visées.

Dans le cadre de cet avenant, Medincell a augmenté les moyens alloués à son Contrat de liquidité de 600.000 euros (six cent mille euros).