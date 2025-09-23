information fournie par Reuters • 23/09/2025 à 18:11

Medincell-Approbation au Canada de Longavo®, développé avec Teva

Medincell SA MEDCL.PA :

* APPROBATION AU CANADA DE LONGAVO®, TRAITEMENT INJECTABLE À ACTION PROLONGÉE DE RISPÉRIDONE DÉVELOPPÉ PAR TEVA ET MEDINCELL

Texte original nBw3mtcXna Pour plus de détails, cliquez sur MEDCL.PA

(Rédaction de Gdansk)