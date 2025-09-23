Medincell-Approbation au Canada de Longavo®, développé avec Teva

Medincell SA MEDCL.PA :
* APPROBATION AU CANADA DE LONGAVO®, TRAITEMENT INJECTABLE À ACTION PROLONGÉE DE RISPÉRIDONE DÉVELOPPÉ PAR TEVA ET MEDINCELL
Texte original nBw3mtcXna Pour plus de détails, cliquez sur MEDCL.PA
(Rédaction de Gdansk)
Medincell SA MEDCL.PA :
* APPROBATION AU CANADA DE LONGAVO®, TRAITEMENT INJECTABLE À ACTION PROLONGÉE DE RISPÉRIDONE DÉVELOPPÉ PAR TEVA ET MEDINCELL
Texte original nBw3mtcXna Pour plus de détails, cliquez sur MEDCL.PA
(Rédaction de Gdansk)
|22,040 EUR
|Euronext Paris
|+2,99%
Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Charles de Courson, a estimé mardi que la taxe Zucman réclamée par la gauche "ne tient pas la route", et proposé plutôt de lutter contre l'optimisation fiscale en visant les holdings familiales. "Personne ... Lire la suite
Pourquoi l'enquête sur le meurtre de la lycéenne Nadège Desnoix en 1994 a-t-elle pris presque trois décennies? Certains errements de la justice ont été pointés du doigt mardi, au deuxième jour du procès d'un homme jugé pour ce crime. La cour d'assises de l'Aisne ... Lire la suite
La cour d'assises du Tarn a commencé mardi après-midi à plonger dans le mystère de la disparition de Delphine Jubillar, en écoutant les premières gendarmes arrivées à son domicile lors de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, des dépositions bousculées par la défense ... Lire la suite
L'État a annoncé mardi qu'il va permettre en 2026 aux éleveurs de tuer des loups sans son autorisation préalable, obligatoire jusqu'alors, mais toujours uniquement en cas d'attaque de leurs troupeaux. Cette annonce, sur un sujet incandescent, a suscité l'ire des ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer