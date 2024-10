Medincell annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs de premier plan

Le management de Medincell participera aux conférences investisseurs suivantes en novembre et décembre 2024.



Truist Securities BioPharma Symposium

• Date : 7 novembre 2024

• Lieu : New York, NY (USA)



UBS Global Healthcare Conference

• Date : 11-14 novembre 2024

• Lieu : Ranch Palos Verdes, CA (USA)

• Présentation : mardi 12 novembre 2024, 8h00 PST (17h00 Paris)



Jefferies London Healthcare Conference

• Date : 19-21 novembre 2024

• Lieu : Londres (Royaume-Uni)

• Présentation : mercredi 20 novembre 2024, 8h30 GMT (9h30 Paris)



Annual Evercore ISI HealthCONx Conference

• Date : 3-5 décembre 2024

• Lieu : Coral Gables, FL (USA)

• Session d’échange : mercredi 4 décembre 2024, 13h45 ET (19h45 Paris)



Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter les organisateurs des conférences ou vous adresser directement à Medincell : grace.kim@medincell.com



