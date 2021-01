MedinCell annonce le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B d'Euronext Paris



Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 28 janvier 2021 - 18h30 CET



Renforcement de la visibilité du titre MEDCL auprès de la communauté financière



Le transfert des titres MedinCell du compartiment C au compartiment B d'Euronext Paris sera effectué le 29 janvier 2021.



Le compartiment B comprend les émetteurs ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros (inclus). Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, Euronext calcule la capitalisation boursière sur la base du cours d'ouverture des 60 derniers jours de bourse de l'année précédente.



L'intégration du compartiment supérieur de capitalisation est une étape importante qui souligne la progression significative de la valeur boursière de MedinCell en 2020. Ce changement de compartiment concourt à une visibilité accrue de la société auprès de la communauté financière en France comme à l'international.