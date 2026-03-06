 Aller au contenu principal
Medincell annonce le succès de son placement privé d'environ €48 mlns
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 08:07

Medincell SA MEDCL.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON PLACEMENT PRIVÉ D'ENVIRON 48 MILLIONS D'EUROS

* LES FONDS LEVÉS VISENT À SOUTENIR LA CRÉATION DE VALEUR À LONG TERME

(Rédaction de Gdansk)

