Medincell annonce le succès de son Placement Privé d’environ 48 millions d’euros
06/03/2026 à 08:15

Succès de l’opération avec 48 millions d’euros levés.
Participation d’investisseurs internationaux de premier plan spécialisés en santé.
Les fonds levés visent à soutenir la création de valeur à long terme, notamment par l’élargissement des opportunités de partenariat, l’optimisation de la valeur captée dans le cadre de futures collaborations et le renforcement de la plateforme technologique propriétaire de Medincell pour le développement de traitements injectables à action prolongée (LAI), grâce à des innovations ciblées.

