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Medincell annonce le décalage de la publication de ses résultats semestriels (1er avril – 30 septembre 2026)
information fournie par Boursorama CP 14/10/2026 à 18:00

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Medincell (Euronext : MEDCL) annonce que pour des raisons opérationnelles, la publication de ses résultats semestriels (avril-septembre 2026), aura lieu le mercredi 9 décembre 2026, en remplacement de la date initialement prévue du mardi 8 décembre.

Medincell est une société biopharmaceutique innovante en phase clinique et commerciale, qui développe et commercialise sous licence des traitements injectables à action prolongée dans de multiples domaines thérapeutiques. Ces traitements visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.

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