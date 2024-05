Medincell annonce la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris





La cotation des actions Medincell sur Euronext Paris a été suspendue à la demande de la Société dans l’attente de la publication d’un communiqué. La reprise des négociations sur Euronext Paris interviendra demain à l’ouverture des marchés.



A propos de Medincell



Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale.