MedinCell annonce l'initiation de la couverture de son titre par ODDO-BHF

Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 26 juillet 2021 o 17h45 (CEST)



L'initiation de couverture réalisée par ODDO-BHF le 20 juillet 2021, avec une étude intitulée « Première approbation et lancement attendus en 2022 », vient renforcer la visibilité du titre MedinCell auprès des investisseurs institutionnels, français et internationaux.



Cette couverture vient s'ajouter au suivi du titre déjà mené par les sociétés de bourse Bryan Garnier et Kepler Cheuvreux.



A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés.