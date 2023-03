MedinCell annonce l’initiation de couverture de son titre par Portzamparc - Groupe BNP Paribas

• Intitulée « Libérer des blockbusters dans la durée », l’étude de Portzamparc – Groupe BNP Paribas recommande la valeur à l’achat avec un objectif de cours de 14,4 euros par action.

• Cette nouvelle couverture intervient alors que le premier produit basé sur la technologie d'injectable à action prolongée de MedinCell devrait être commercialisé aux Etats-Unis au premier semestre 2023 (sous réserve d’approbation de la FDA) ; deux autres produits sont en phase 3, et plusieurs autres en développement.

• MedinCell a récemment obtenu le statut "Prime" d’ISS ESG pour ses performances en matière de développement durable, se positionnant ainsi parmi les 10% des sociétés les plus vertueuses du secteur de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies.

• MedinCell est également suivie par Bryan Garnier, Kepler Cheuvreux, ODDO-BHF et TP ICAP





